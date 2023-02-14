由數發部監管的國家資通安全研究院10日剛揭牌，總統蔡英文也親臨典禮，卻馬上遭國民黨台北市議員徐巧芯爆料，1月的薪水未發放。徐今（14）日加碼爆料更多細節，並透露已向台北市勞動局申請勞檢，怒批政府欠錢欠過年。

徐巧芯日前踢爆資安院欠薪、數發部部長唐鳳不務正業，資安院也緊急回應。而徐巧芯今日在廣播節目《嗆新聞》接受專訪，談到日前針對資安院的爆料，她表示先前爆料後資安院進行澄清，但澄清內容反倒證明自己的爆料屬實，且事後有更多人向她進行檢舉，透露資安院之所以欠薪，是因未提供計畫書才導致預算被扣住，但若按照原定計畫，資安院要到4月才會有計畫書。

「現在揭碑（揭牌）不過就是揭爽的！」徐巧芯直言，如今的資安院可能就只有一個框架，要處理的事情細項要等4月才會有正式計畫書，讓內部人員擔心欠薪一事是否也會持續到4月，但部分人員是北漂租房子，「弄到房租付不出來、欠錢欠過年，我覺得政府帶頭這樣做非常糟糕。」

此外，徐巧芯更提到，除欠薪一事外，資安院也未說明員工可享有何種福利，明顯違反勞工權益，「我已經向台北市勞動局申請勞檢了，這絕對有勞檢的問題！」