里港私壇火警，火勢撲滅後驚見一男屍。(警方提供)

屏東縣里港鄉三和路一間私壇，13日深夜傳出火警，警消人員抵達縣現場將火勢撲滅後，入屋清查發現一名72歲男子已被燒成焦屍，詳細起火原因正由鑑識人員釐清中。

目擊者表示，晚間10時許，私壇疑似堆放炮竹，不時傳出爆炸聲響，鄰居急忙報案，警消獲報出動13車、24人前往搶救，火勢約40分鐘撲滅，並在二樓房間發現一名男住客明顯死亡。

經了解，72歲蔡姓男子與兒子、媳婦3人同住，經初步調閱監視器，並無外力介入等情形，亦無其他人等進出，相關起火原因由警方配合消防局火調科進行鑑識，全案報請屏東地檢署檢察官刑事相驗。

里港警分局呼籲，對家中長輩應多加關心，並予以關懷陪伴。每人均應秉持主動關懷、用心聆聽精神，用心關懷身邊每個人，讓生活更美好。

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