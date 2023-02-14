今天是西洋情人節，不少單身者會在這天拜月老、求姻緣，希望可早日脫單，命理師簡少年在Youtube影片中分享招桃花7撇步，包括整牙齒、早睡早起、拜月老戴紅線、念經、買鮮花、注意聲音頻率及化妝加強臥蠶等，其中在命學上因臥蠶代表桃花，如化妝時加強該部位，就可和心儀對象結婚生子，也容易吸引到對的異性。

【西洋情人節招桃花7撇步】

1、整牙齒：

所謂牙齒亂、感情就會亂，因此牙齒整齊就容易出現真愛並招來好桃花。

2、早睡早起：

早睡早起，大腦就能分辨周遭信號，也讓氣色變好，神清氣爽，容易遇到正桃花。

3、拜月老戴紅線：

在習俗上拜月老、求紅線是一種信念的信號，代表對月老、對紅線產生信任感，所謂「天助自助者」，自己要先戴上紅線，老天再來幫你，將更有機會遇到正緣。

4、買一朵鮮花

去花店買一朵將開的鮮花，象徵打開自己桃花緣。

5、拜月老念經

如覺得拜月老沒用，可能是沒念過月老經，有牽線綁線、尋覓桃花者，需念完後才能獲得月老保佑，儘早獲得良緣。

6、注意聲音頻率

女生聲音若太低，會影響30歲前感情運甚至招來爛桃花，所以女生需盡量把音頻變高，桃花遇正緣機率就會高，男生則反之，若希望吸引女生，男生聲音要穩重宏亮，才有機會遇到適合的女生。

7、化妝加強臥蠶

在命相學上，臥蠶代表桃花、子女宮，若是子女宮大、臥蠶大，代表對方想和你步入婚姻生子，相對的也容易吸引到對的異性。