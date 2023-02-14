藝人隋棠夫婦遭鄰居爆料放任小孩製造噪音，更列出「7大罪狀」怒嗆夫妻倆聲明是「一派胡言」，並形容自己處境如同「小蝦米對抗大鯨魚」，由於雙方隔執一詞，就待司法釐清真相，沉默數日未發聲的她，稍早再度發文，但並非為了擾鄰一事做出回應，而是分享先前義賣所得，以及全家人出遊照片，心情似乎不受連日風波影響。

隋棠稍早在臉書PO出近兩次義賣所得，強調所有金額都捐給公益團體，並曬出收據感謝所有人的愛心，接著指出第三波義賣物品已經準備好，呼籲所有人能踴躍參加，一起幫助「經歷黑暗的孩子們」，接著分享到司馬庫斯旅遊的照片，強調全家人徒步十公里完成這趟行程，照片中除了絕美風景盡收眼簾之外，只見隋棠對著鏡頭總是面露燦笑，看似走出近來負面新聞纏身的低落心情。

眼見她近來深陷擾鄰風波，仍不忘做公益幫助弱勢，讓網友紛紛大讚：「謝謝妳默默行善的愛心」、「人美心美，難怪上帝總是這麼疼愛妳」、「不管外面的紛紛擾擾，看著妳的文章及照片就是療癒，這就是初心」、「人美心善吶」、「謝謝你總是給所有人滿滿的正能量」、「把時間花在美好的事物上，人生何其豐富」，此外，眼見小嫻也加入這趟行程，讓網友大讚：「 這時出現更暖心了」。

網友見小嫻現身陪伴隋棠直呼：「暖心」。(圖／隋棠 Sonia Sui 臉書)

先前賣房給隋棠的房仲陳泰源，日前跳出來還原真相，指出隋棠私下親民大方，並無外界所指頤指氣使或高傲態度，更透露先前房客就曾暗示「樓下住戶很敏感，賣房子要特別小心」，強調：「真相的拼圖，我來補上一塊」。