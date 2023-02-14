交通部移送指控，台鐵局徐姓副工程師月薪達7萬2000元，卻在民間公司兼差長達約17年，收取每月2萬至5萬5000元不等之酬勞，總計達703萬3750元，懲戒法院認為他嚴重影響政府機關聲譽，難謂其未影響本職工作，判決休職1年，併罰款60萬元。可上訴。

徐男遭交通部指控，他在2家民間公司兼差，並藉職務之便介紹台鐵局員工至該2公司工作，以及協助該2公司成立軌道班，從中居間聯繫各標案所在地區之台鐵局承辦人外，又帶領該2公司之軌道班員工，執行台鐵局軌道養護工程標案之履約。

懲戒法院認為，徐選擇擔任公職並向國家支領俸祿等，理當心無旁騖專心於公務，竟在2公司兼職長達約17年之久，並有利用上班或公出之時間，處理2公司業務之情形，參與該2公司之業務亦甚深。

合議庭斥責徐男敗壞公務員之風紀甚鉅，嚴重損害政府信譽，違反義務之程度甚重，且行為後之態度非佳，判決休職1年，併罰款60萬元。可上訴。