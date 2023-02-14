1.《The Information》周一報導，谷歌（Google）在數據中心晶片研發方面取得進展，可望自2025年起採用新晶片。報導指出，谷歌兩款採用安謀（Arm Holdings）架構的新晶片交由台積電代工，可能在2024年下半年開始量產。

2.國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，美國經濟可望避免衰退，而中國正在重新開放，市場有充分理由更加樂觀。

3.俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示，今年俄國將把8成以上的出口石油將賣給「友好」國家，即那些沒有因為烏克蘭戰爭而對俄國進行制裁的國家，如印度和中國。諾瓦克並表示，俄羅斯75%的出口精煉成品油也將賣給這些國家，同時將繼續開拓新市場。

4.外媒報導，據悉美國國務卿布林肯（Antony Blinken）考慮在本月17日至19日舉行的慕尼黑安全會議上，與中國層級最高的外交官員王毅會面，這將是美國擊落疑似中國間諜氣球之後兩人首次面對面會談。惟美國國務院對此表示，目前並沒有布林肯與中國高層會面的規畫。

5.白宮國家安全委員會發言人John Kirby接受訪問時表示，美國沒有氣球飛越中國上空，北京稱去年1月以來美國氣球十多次非法飛越中國領空的說法「完全不是事實」。

6.聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，美國通膨正在放緩，但央行仍需要繼續升息至「夠高」的水準並維持一段時間，俾使通膨率回落至央行設定的2%目標。此外，美國的勞動力市場仍然非常強勁，再加上通膨放緩，顯示經濟仍可望實現軟著陸。市場現在普遍預期聯準會的基準利率（目前介於4.5%～4.75%）將在7月升至5.22%到頂。鮑曼沒有對最終利率提出預測。

7.外媒援引消息人士報導，美國政府擬再出售2600萬桶戰略儲油SPR，交付日期將介於4月～6月，此為國會去年批准之釋油案的一部分。拜登政府去年宣布將釋出1.8億桶SPR，以抑制油價飆漲。

8.根據紐約聯準銀行所做的美國消費者預期調查，1月受訪者對未來一年的通膨預期維持在5%不變，仍處於高點。對未來3年的通膨預期從去年12月的2.9%下滑至2.7%，對未來5年的通膨預期從12月的2.4%小升至2.5%。此外，受訪家庭的收入增長預測中位數下滑1.3個百分點，至3.3%，低於12月的4.6%，並創下近10年來最大跌幅。

9.周一美元指數由升轉跌，尾盤跌0.319%，報103.3。惟美元升至132.91日圓，站上1月6日以來新高，尾盤漲0.7%，報132.34日圓。市場押注聯準會維持緊縮政策的時間將延長，以及上周五有消息指出前日銀（央行）理事會成員植田和男（Kazuo Ueda）將接任日銀總裁，當時植田在接受訪問時表示，日本央行「適合」維持現行的超寬鬆政策。

10.投資人觀望美國1月通膨數據，周一國際金價連3天下跌，紐約期金收跌0.6%，報每盎司1863.5美元，創下1月初來新低。

11.周一紐約期油收漲42美分或0.52%，報每桶80.14美元，盤中一度跌至78.45美元，最高則曾站上80.62美元，創下兩周新高。倫敦布蘭特期油收漲22美分或0.25%，報每桶86.61美元。俄羅斯減產消息的影響消退。