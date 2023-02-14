街頭巷尾的公用電話亭，上海選擇升級、提升讓功能更加強大了。根據澎湃新聞引述上海市經信委表示，從2022年起，上海電信將街頭的部分公話亭重新打造，翻新升級為全新的「Hello 老友亭」，配備多種新型的民生應用如刷臉叫車、手機充電等。

據上海市經信委介紹，數位升級後的「Hello 老友亭」配備了多種類型的民生應用，例如「一鍵叫車」，通過刷臉即可快速叫車；「一鍵通」，點擊按鈕可獲得預約掛號、政策諮詢等人工服務；「12345手語視訊服務」為特殊人群搭建溝通的彩虹橋。

此外，如果迷路了，還可以用「守望相助」AI人臉識別找到家屬，同時在「15分鐘生活圈」功能中，還可以查詢周邊文娛、醫院、電信營業廳等生活設施位置，以及提供「3分鐘免費通話」功能，可以保障在忘記帶手機或者手機沒電時的緊急通信需求，同時亭內也具備「手機充電」功能幫忙解決燃眉之急。