分析師指出，台股今日開高反彈，站上15600，力守5及10日線，預期指數持續在高檔區整理，將在年線附近來回的震盪。今晚美國即將公布CPI數字，多數人對通膨預期將會較為緩和，對股市衝擊應該不大。

盤面上，台積電(2330)開高力守平盤上方；瑞信升評，廣達(2382)股價衝上去年10月的新高，多頭伺機挑戰年線；十銓(4967)強攻，股價一路走高，飆鎖漲停板38.55元；港澳來台自由行將開放，觀光、餐飲多頭火種旺盛，美食-KY(2723)大漲8%以上、亞洲藏壽司(2754)、雲品(2748)漲幅在4~6%不等；保瑞短線漲多、11~12月EPS2.58元，低於市場預期，今日鎖在跌停板477元，痛失生技股王寶座；車用電子德微(3675)漲幅逼近5%，凌群(2453)持續強勢，早盤衝上漲停板後未能鎖住，漲幅縮減至6.2%。

分析師指出，台股新一波法說會高峰即將登場，至2月底前，晶圓、IC設計、百貨、金融等產業將接續舉行法說會，在上半年經濟動能減緩之下，短期展望恐偏向保守，但下半將逐步好轉，因此近期法說若導致震盪拉回，不妨為逢低承接的良機。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，近期受到美國就業數據強勁，市場對聯準會轉「鴿」的期待降溫，預期升息時間有可能會拉長，終端利率不排除再進一步提升，儘管有可能上調，但估計也是以溫和的方式調升，而台灣出口數據尚未有顯著擴大惡化的情況，反映當前的經濟呈現「L型」打底階段，關鍵出口國及品項持續觀察改善情況，估計近期股市走勢將呈現震盪格局，持續關注美國CPI數據及聯準會後續言論及動向。