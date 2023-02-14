瑞銀指出，市場正迅速消化過剩的供給。整個供應鏈中的公司都已下調平均售價（ASP），並採取措施降低庫存。隨著主要製造業重鎮的防疫限制措施放寬，庫存管理也從疫情期間的「以防萬一」（just-in-case）模式逐漸轉向「及時生產」（just-in-time）。總體而言，供需動態將在2023年下半年改善。

經歷後疫情時代的擴張，半導體行業對於資本支出將轉為審慎，預計定價能力將有所改善，並帶動利潤率從2023年下半年開始強勁增長。特別是，記憶類股（佔亞洲半導體行業近40%）在此期間應受益於上述反彈趨勢。在記憶體晶片、晶圓代工和 IC設計領域居領先地位的亞洲業者最有望受益於潛在反彈。

亞洲半導體行業是全球科技供應鏈的核心，總市值接近1.4兆美元。晶圓代工佔比最高，權重佔市值約35%。記憶體製造商也佔到約三分之一， 其餘為封測代工（OSAT）、晶片設計和設備提供商。

今早6檔台股掛牌ETF中，以兆豐洲際半導體(00911)反彈最為亮眼，反彈逾1個百分點。