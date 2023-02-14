警方及警消人員破門而入後，見謝男倒臥在客廳無法動彈，下半身有積瘀血，謝男無力求援，隨即由消防人員送往醫院。（警方提供）

6旬獨居翁多日未外出，警民破門見倒地半身瘀血急送醫向死神搶人。

台中市清水區60歲的謝男，平時獨居公寓內，鄰居發現他多日未外出，上前敲門均無回應，且門內飄出異味；鄰居惟恐謝男有危難遂通報大秀派出所。員警到場發現大門深鎖，趕緊聯繫謝男住在外地的兒子，經其同意破門後，見謝男倒臥在地，所幸熱心鄰居報案及警消人員及時協助，否則後果恐不堪設想。

警方指出，清水警分局大秀派出所，於日前上午接獲民眾報案，稱其鄰居多日未出門，且門內傳出異味，恐有危難情形，請求警消協助。警員王律智、王軍棋到場，員警到場發現大門深鎖，趕緊聯繫謝男住在外地的兒子；經其同意會同消防隊及里長破門進入屋內。

警方及熱心民眾等人，見謝男倒臥在客廳無法動彈、四肢無力，下半身有積瘀血，且身上衣物沾有便溺傳出陣陣惡臭，謝男無力求援，隨即由消防人員送往醫院，所幸治療後已無生命危險。警方說，所幸熱心鄰居的報案及警消人員協助，否則後果恐不堪設想。

大秀派出所長何易軒呼籲，民眾如有獨居親屬或長者，可於住家安裝監視器或是保全系統，藉此掌握其於家中情形以免發生意外，也應多聯繫獨居親屬關心其狀況，如有急難情形可向相關單位請求協助。