莊人祥和周志浩升職。（圖／記者林周義攝影）

衛福部人事異動今日底定！衛福部長薛瑞元宣布，疾管署長周志浩將接手石崇良，成為新任衛福部常務次長，而署長一職則由原疾管署副署長「祥祥」莊人祥升任，防疫五月天成員雙雙升職。另外，疾管署副署長羅一鈞則接手指揮中心發言人、疾管署發言人。

薛瑞元今日宣布，衛福部的人事案已經核定下來，原本的常務次長石崇良因調到健保署擔任署長，職缺將由周志浩接任。周署長是台北醫學院牙醫學系畢業，畢業後到台大公衛學院攻讀碩士，民國79年則到美國加州柏克萊大學生物研究所攻讀碩士，並在民國89年擔任台北縣衛生局副局長，92年升任為局長。

民國92年，周志浩調到衛生署疾病管制局擔任副局長，從92年～102年都在副局長任內，約有10年時間。改制後，疾管局變成疾病管制署，繼續擔任副署長職位3年，105年短暫代理署長後，於同年9月擔任署長至今。3年多的疫情期間，他擔任指揮中心疫情監測組組長，對疾病控制從出了很多心力，因此在衛福部有常次的缺時就推薦他，得到了行政院的同意。

周署長升任後，疾管署署長一職，則由原來的副署長莊人祥接任。薛瑞元表示，莊人祥在陽明大學醫學系畢業後，繼續在陽明大學攻讀碩士，民國86年到美國哥倫比亞大學醫學資訊研究所攻讀博士，民國92年取得博士學位，94年進入公務體系，擔任疾管局副研究員，並在民國102年擔任疾管署副署長至今，今日無縫接軌接下署長一職。

薛瑞元表示，莊人祥是防疫團隊的重要一員，同時擔任指揮中心發言人。周志浩、莊人祥2人都是學有專長，不只是新冠肺炎，各種傳染病的預防、控制上，都得到很好的成績，讓台灣免於受到傳染病侵襲。一些特殊傳染病如AIDS、重大的傳染病TB等，都在他們的努力之下，得到相當好的成績，因此我在這邊也恭喜他們，預祝他們在工作崗位上繼續發揮。

由於疫情逐漸走到尾聲，工作上進入收尾階段，薛瑞元表示，指揮中心的工作不變，周次長仍然擔任疫情監測組組長，先前石崇良接任健保署長後仍是醫療應變組組長，莊人祥社區防疫組組長的工作也不變。至於發言人，薛瑞元表示，我們可能會調整由醫療應變組副組長羅一鈞擔任發言人，同時擔任疾管署發言人。

對於疫情鬆綁後，有沒有機會在今年調整傳染病分類？薛瑞元表示，都是有可能的，不過我們還是循序漸進，配合國際疫情的發展，本土疫情的起伏，在適當的時間宣布。調整的規劃目前都在進行中，至於什麼時候調整，由指揮中心宣布。

往年宣布人事異動都未召開大型記者會，對此，薛瑞元表示，的確過去不會這麼正式地和各位報告，不過這個議題已經很多媒體在關心，簡單來講就是，「我怕我電話接不完」，所以就一起和大家報告，和大家猜測的沒有很大的差距。對於這2位，我們也有很高的期許，像周次長，薛瑞元和他他開玩笑說「你必須要走出舒適圈」，他常年都在疾病管制的範疇，擔任常務次長後，涉及的業務比較多。過去周志浩在擔任局長、副局長，都是一個綜合性的業務，莊人祥則是駕輕就熟，他對他們2人都有信心。

薛瑞元表示，未來防疫工作還是由周次長來督導，王必勝次長會轉給他，另外因為石崇良次長擔任了署長，健保的業務則由王次長督導。除了防疫工作，國健署的業務也改由周次長督導，其他相關的司、署業務，我們內部還會再調整。