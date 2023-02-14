熱帶風暴嘉布瑞爾（Gabrielle）13日侵襲紐西蘭北部，帶來強風豪雨，導致數萬個家庭供電中斷，超過5百個航班被迫取消，影響上萬旅客。當局在今天（14日）稍早宣布全國進入緊急狀態。

🛰 Aotearoa from above 🌀#CycloneGabrielle is currently centred just east of Great Barrier Island. But the sweep of her cloud is well past Christchurch. pic.twitter.com/9NmH3Rs19b — MetService (@MetService) February 13, 2023

嘉布瑞爾自12日登陸紐西蘭北島後，許多地區紛紛傳出災情。13日風雨更加強勁，部分地區甚至在18小時內就降下300毫米雨量，最大風速來到每小時163公里。緊急事故管理局長麥卡諾蒂（Kieran McAnulty）於是宣布全國進入緊急狀態，而這也是紐西蘭史上第三次。

根據英國廣播公司（BBC）報導，緊急狀態之下，政府可隨時按情況禁止居民外出或進行疏散，並為災區提供額外援助。紐西蘭最大城奧克蘭（Aukland）上個月底才經歷170年來最嚴重豪雨侵襲，造成4人不幸死亡，災情損失上看6.3億元美元（約新台幣189億）。

這次風暴除了影響空中交通，渡輪、火車和公車運輸也中斷。政府另下令奧克蘭周邊地區學校和政府機關13日關閉一天。

目前暴風中心已離開陸地，奧克蘭周邊地區的雨勢也已趨緩，但風勢依然維持在危險等級，預計要到15日下午才會逐漸脫離暴風影響。目前這場風暴已造成1名消防員重傷、另1名失蹤。政府宣布將提供災區725萬美元（約新台幣2.1億）作為災後重建資金。