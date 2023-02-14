隨著強勁的市場成長，三星電子和LG電子開始積極規畫2023年的採購計畫，2023年的面板需求可能會從2022年創下的14年新低開始遽增，年增率有望達22％。

大陸市場的重新開放使得大陸一級電視製造商得以把握並增加其在全球市場、特別是北美地區的市占率，在2022年第3季至第4季的面板採購量創下新高，進而完成更大規模的電視生產計畫。

Omdia顯示面板研究業務首席分析師Deborah Yang表示，大陸電視製造商傾向於在供過於求的市場上戰略性地提供更多低價面板，以確保品牌自身和代工廠商皆能把握商機。2023年，推測大陸廠商將增加他們的採購量，儘管今年第1季的需求相對疲軟，但第2季開始需求將隨之上升，下半年則會出現季節性需求高峰。

從2023年開始，全球電視品牌製造商和OEM代工廠商預期將增加面板訂單和調整新的更換週期，尤其是針對大尺寸電視面板。儘管許多經濟學家對2023年的各項預測結果都較負面，但一級電視製造商，特別是大陸的龍頭企業對電視業務仍抱持樂觀態度，特別是在50吋以上的類型，這將反過來助益於液晶電視面板市場的發展。