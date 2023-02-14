【旅奇傳媒/記者-張偉浩】富山是日本昔日的城下町，多條清澈的河流與運河潺潺流過，春天櫻花綻放時，乘船遊河欣賞岸邊櫻花，如詩如畫；富山也以立山黑部阿爾卑斯山脈路線的北入口而聞名，每到開山遊客絡繹不絕，一睹直聳入天的雪壁絕景。隨著立山黑部即將在4/15開山，中華航空特別推出4/13～5/16推出包機，讓旅客輕鬆直闖雪之大谷。

▲富岩運河環水公園，公園內擁有「世界最美星巴克」，就能欣賞一整排的櫻花美景。 圖：大榮旅遊／提供

▲鄰近兼六園的金澤城公園，沿著城牆盛開的櫻花十分賞心悅目。 圖：大榮旅遊／提供

北陸立山黑部為日本最大峽谷，阿爾卑斯登山路線季節優美地變化。體驗不同交通工具的同時也可在海拔高度差之下觀賞各式生態風景。每年4月下旬開山為雪地中闢出一條車道，造就了壯闊雪牆吸引許多觀光客前來朝聖。為此大榮旅遊推出「黑部立山大雪谷～合掌村粉櫻．採草莓．惠那峽遊船5日」。

行程包括富岩運河環水公園，公園內擁有「世界最美星巴克」，四面都採用透明大片落地窗引進自然光，讓民眾可以舒服地坐在店內或戶外座椅區，就能看到滿滿的櫻花盛開在水岸，春意盎然，每不勝收。此外，還有日本3大名園兼六園、3大茅草的白川鄉合掌村，以及高山上三町、郡上八幡、榮町、木曾馬籠街散策，讓旅客穿梭古今，感受日本江戶時代的傳統文化與建築之美。

▲體驗日本無農藥採草莓的樂趣，30分鐘內您可盡情享受美味的草莓。 圖：大榮旅遊／提供

此外，除了粉色櫻花絢爛奪目之外，日本的草莓也是讓人愛不釋手，旅途中也特別安排無農藥採草莓，可以在30分鐘內盡情享用新鮮的草莓，鮮甜滋味，保證讓人大快朵頤。最後當然不能過立山黑部轉乘6種登山交通設施，到最高點海拔2,450公尺的室堂，沿途高山四季的綺麗景觀，以及工程建設的鬼斧神工之妙，保證令您嘆為觀止。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）