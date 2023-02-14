【旅遊經 洪書瑱報導】

由於今（2023）年是迪士尼百歲盛典，是不是特別想跟迪士尼的明星一起玩樂，或規劃一場迪士尼旅遊，放眼望香港迪士尼是台灣最近的旅途，想知道經過疫情後，香港迪士尼有什麼變化嗎？現在一一說來與讀者分享，包括：雖然香港迪士尼有許多迪士尼明星，現在在迪士尼樂園中最佳萌主為Duffy的好友小狐狸LinaBell；煥然一新的奇妙夢想城堡，而且這座城堡有別於過往，現在人人都能走進城堡，還有「夢幻光雕煙火秀」；全球首個冰雪奇緣世界將於2023年下半年登陸香港迪士尼等三大不同！

香港迪士尼樂園大門口。（洪書瑱／攝）

一、香港迪士尼全新萌友LinaBell

迪士尼明星，有米奇與好友，還有身負重任的漫威超級英雄，而現在最新的萌主可是Duffy的好友－LinaBell，為了迎接兔年，LinaBell還換上新裝，與喜愛的迪士尼朋友，與他們近距離互動，如購票入場民眾可從App預訂與迪士尼新朋友「LinaBell」合照，除此之外，香港迪士尼還有許多小狐狸LinaBell香港迪士尼限定周邊商品、多款美食甜點、LinaBell酒店主題房等。

眾多小狐狸LinaBell全新及香港迪士尼限定周商。（圖／香港迪士尼提供）

眾多小狐狸LinaBell全新及香港迪士尼限定周商。（圖／香港迪士尼提供）

LinaBell是目前香港迪士尼最萌、最受歡迎的明星

LinaBell擄獲少女心。（洪書瑱／攝）

LinaBell化身為爆米花筒。（洪書瑱／攝）

全方位感受一系列LinaBell的主題美食

眾多小狐狸LinaBell全新甜點。（圖／香港迪士尼提供）

LinaBell化身為鬆餅。（洪書瑱／攝）

二、煥然一新的奇妙夢想城堡

奇妙夢想城堡煥然一新，於2020年12月31日正式完工亮相，設計靈感源自13位深受大家喜愛的迪士尼公主及女王的故事。雄偉的建築透過精心設計的尖塔、圓花窗等建築元素及細節向她們的經典故事致敬，而新城堡有別於過往，與民眾保持「距離」，現在新城堡遊客人人都能走進中間通道，規劃了紀念品店、珠寶店，最重要只要事先預約，還能與包括：白雪公主、灰姑娘辛蒂瑞拉、睡美人奧蘿拉、小美人魚愛麗兒、花木蘭、長髮公主樂佩，與《美女與野獸》的貝兒、《阿拉丁》的茉莉公主、《風中奇緣》的寶嘉康蒂、《公主與青蛙》的蒂安娜、《勇敢傳說》的梅莉達、《海洋奇緣》的慕安娜、《冰雪奇緣》的安娜及艾莎等13位公主和1位女王合照（輪流，且需事先預約）！而且若您夠仔細，城堡門口的柱子，每一柱子雕塑都是由迪士尼主角組成，而且奇妙夢想城堡還會化身為舞台，集合迪士尼明星等來一場歌舞演出等。

煥然一新的奇妙夢想城堡。（洪書瑱／攝）

而夜幕低垂，奇妙夢想城堡還會成為全新多媒體夜間城堡匯演《迪士尼星夢光影之旅》的場域，以光雕、燈光、雷射激光、噴泉、火焰、煙火、水幕等串連迪士尼多個故事、主角， 以音樂說故事，讓旅客心情也隨著40個迪士尼經典故事片斷，經歷希望、啟發、愛情、歡笑、困難、勇毅、反思、歡慶等，體驗人們出生、成長到殞落，人生必經的重要時刻等多重感官饗宴！

《迪士尼尋夢奇緣》戶外音樂派對。（洪書瑱／攝）

《迪士尼尋夢奇緣》戶外音樂派對。（洪書瑱／攝）

三、2023年第四季，香港迪士尼獨有、全球首個魔雪奇緣世界即將登場！

《迪士尼尋夢奇緣》戶外音樂派對。（洪書瑱／攝）

迪士尼動畫電影《冰雪奇緣》，受到許多遊客喜歡，香港迪士尼於今（2023）年下半年度，將成立首個魔雪奇緣世界，民眾可在艾倫戴爾王國遊歷各個電影中的景點、聽到耳熟能詳的音樂、品嚐主題美食及感受艾倫戴爾傳統氣息與氛圍。

《迪士尼尋夢奇緣》戶外音樂派對。（洪書瑱／攝）

城堡可以走進。（洪書瑱／攝）

全新的魔雪奇緣世界設有兩項遊樂設施，賓客可以登上全球首個以《冰雪奇緣》為主題的雲霄飛車 –「雪嶺滑雪橇」，在雪寶和馴鹿小斯的推動下，乘著由奧肯設計及打造的雪橇穿越艾倫戴爾王國的森林峽灣，欣賞自然美景；或在遊樂設施「魔雪奇幻之旅」乘坐小船，發掘「夏雪節」的樂趣，一睹艾莎女王的冰雪皇宮，更可見到來自《冰雪奇緣》的朋友們。

城堡柱子都有迪士尼明星及故事。（洪書瑱／攝）

由於228連休即將到來，民眾可以規劃3天2夜香港迪士尼樂園之旅，套票包括：主題自選酒店、桃園至香港來回機票，入住2晚迪士尼主題酒店（4人1室）、樂園2日門票（可於7日內任選2日入園）等！

全新多媒體夜間城堡匯演《迪士尼星夢光影之旅》。（洪書瑱／攝）

全新多媒體夜間城堡匯演《迪士尼星夢光影之旅》。（洪書瑱／攝）