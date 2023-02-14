香港女星黃心穎擁有亮麗外型、高挑身材，在2012年參加香港小姐選美比賽榮獲亞軍，就此打開知名度，也獲得大批粉絲的喜愛，但沒想到2019年爆出與男星許志安的不倫婚外情之後，名聲就瞬間暴跌，一度因此逃到國外避風頭，甚至被瘋傳已經退出演藝圈，直到近日才公開新作品，以大尺度的MV風格宣布復出。而曾是婚外情受害者的「正宮」鄭秀文，對於黃心穎的復出也出面回應了。

根據香港媒體的報導，鄭秀文近日出席活動時，被記者問到如何看待黃心穎復出一事，鄭秀文坦言自己並不知道黃心穎要復出的消息，不過她認為每個人無論經歷過什麼，都應該要有機會重新開始，似乎已對過去的事件完全不計較了，一番言論也表現得相當大器，獲得眾人的讚賞。

事實上，黃心穎在2019年於計程車上劈腿偷情已婚的許志安，鬧出「安心事件」震驚兩岸三地，當時兩人在車上親密親吻畫面曝光，黃心穎便成為人人唾棄的小三，原本敲定的電視劇也被臨時換角，演藝工作幾乎全面停擺，演藝事業及情緒都陷入低潮。她只好在醜聞爆發後避走美國，遠離是非，相隔8個月才返回香港，同時駁斥改名、轉行等等的謠言，不過她的表演工作卻始終沒有起色，這次打算重新再來，也讓不少人等著看她會如何在演藝圈發展。