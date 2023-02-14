佛光山開山宗長星雲大師的法體經荼毘儀式，燒出許多舍利子。（佛光山提供／林瑞益高雄傳真）

畫面曝光！星雲大師荼毘顯現25顆舍利子 曾說「我沒有舍利子」有深意 @ChinaTimes ​

佛光山13日在台南大仙寺舉行星雲大師荼毘儀式，對於外界關心的舍利子，佛光山今（14）日證實，發現有許多清淨白皙，光滑圓潤，宛如珍珠般大小的圓形結晶舍利子，數量目前難以計算，令人震驚。

佛光山開山星雲大師生前說過：「我沒有舍利子！」但在13日荼毘圓滿後，佛光山表示，大師不僅燒出舍利子，而且數量目前多到難以計數。

佛光山表示，大師舍利子色澤多為法乳般淨白，猶如他所坐的涅槃塔，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子。還有遺骨舍利、舍利花等，莊嚴無比。

星雲大師的真身坐塔，設計源於印度拘尸那揭羅城中的涅槃塔。圖趙啟超。（佛光山提供／林瑞益高雄傳真）

所謂舍利，是梵語śarīra遺骨之意。通常指佛陀的遺骨，佛陀遺體焚化後結晶而成的固體物，如佛骨、佛牙、佛頂骨舍利、佛指舍利等等。

星雲大師佛光山舍利子佛骨。（佛光山提供／林瑞益高雄傳真）

佛光山表示，按佛教觀念來說，舍利形成原因，不是生理因素，也非食物結晶，而是日積月累長年修持，功德昭著的自然成就，是戒、定、慧三學熏修的成果。