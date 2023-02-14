佛光山13日在台南大仙寺舉行星雲大師荼毘儀式，對於外界關心的舍利子，佛光山今（14）日證實，發現有許多清淨白皙，光滑圓潤，宛如珍珠般大小的圓形結晶舍利子，數量目前難以計算，令人震驚。
佛光山開山星雲大師生前說過：「我沒有舍利子！」但在13日荼毘圓滿後，佛光山表示，大師不僅燒出舍利子，而且數量目前多到難以計數。
佛光山表示，大師舍利子色澤多為法乳般淨白，猶如他所坐的涅槃塔，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子。還有遺骨舍利、舍利花等，莊嚴無比。
所謂舍利，是梵語śarīra遺骨之意。通常指佛陀的遺骨，佛陀遺體焚化後結晶而成的固體物，如佛骨、佛牙、佛頂骨舍利、佛指舍利等等。
佛光山表示，按佛教觀念來說，舍利形成原因，不是生理因素，也非食物結晶，而是日積月累長年修持，功德昭著的自然成就，是戒、定、慧三學熏修的成果。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。