大陸澎湃新闻14日報導，「『天價彩（聘）禮』是中國社會經濟發展新湧現的民生問題，是婚姻締結與人口再生產的又一抑制性因素。」西安交通大學公共政策與管理學院教授、性別與發展研究中心主任靳小怡及該院博士研究生段朱清近日發表〈透視「天價彩禮」：現狀、成因與治理〉一文指出，天價聘禮成了大陸農村的社會問題，成因複雜，導致適婚男女不得不推遲婚齡，甚至恐婚、不婚，還有部分家庭因天價聘禮而「因婚致貧、返貧」。

研究基於2018年大陸11個省分抽樣調查數據分析發現，城鎮化發展深刻地影響了當前大陸農村地區的婚姻實踐，中國農村男性婚姻成本在構成與金額方面呈現出新的特徵。

如，研究發現，2018年，11省農村男性的婚姻總成本均值，是當年大陸農村居民人均可支配收入的16倍； 男性為婚姻成本的主要承擔方，婚姻總成本持續保持在女性的三倍左右。

作者分析，天價聘禮主要動因是性別失衡及人口流動導致的男性婚姻市場惡性競爭，以及城鎮化、市場經濟和現代觀念的衝擊，如資本下鄉使城市生活標準滲透進農村，結婚需求向城鎮生活標準靠近。

作者提出，對於天價聘禮的治理，既要承認婚俗、明辨適當彩禮與天價聘禮的區別，也要從提升農村教育水準、加強小城鎮建設等根本途經入手。此外，作者特別提出，要保護農村大齡未婚男性的生存發展權益，滿足其養老需求，減輕對被迫未婚的大齡男性的社會排斥。

研究指出，形成農村天價聘禮具體來看有兩方面：其一，男性婚姻擠壓與婚姻市場惡性競爭。婚姻市場中適婚男性絕對數量多於適婚女性，加劇男性對有限可婚配女性資源的競爭，使女性處於相對有利的地位，女方聘禮「要價」逐漸攀升。作者總結，在婚姻擠壓與城鄉通婚圈融合導致競爭加劇的共同作用下，天價聘禮大多由貧困地區個人家庭條件較差的農村男性承擔。

其二，城鎮化、市場經濟與現代觀念的衝擊。越來越多的人在婚姻實踐中追求自身利益最大化。其次，城鎮化進程中的資本下鄉使城市生活標準滲透進農村，催生了物質化的思想觀念，錯誤地將高價聘禮與「有 面子」畫上等號。

研究提出，目前大陸農村天價聘禮成因要綜合考慮，婚姻市場性別失衡、代際責任觀念較重、市場經濟衝擊較大、女性人口流失嚴重等均是造成天價聘禮的重要因素。