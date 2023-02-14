伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）今日開始對中國大陸進行國是訪問，他在訪陸之前，宣布將與大陸簽署20份不同領域的諒解備忘錄，並落實伊中25年戰略文件。

伊朗官方通訊社（IRNA）報導，萊希週一晚上啟程前往中國大陸之前，在德黑蘭麥拉貝德（Mehrabad）國際機場說，此行應中國大陸國家主席習近平的邀請前往；在此次訪問中，將先落實伊中25年戰略文件。他也宣布，將簽署20份不同領域的諒解備忘錄。

萊希也說，伊朗與中方有很多友好關係，然而，過去本應利用兩國能力來提高關係水準，特別是在經濟和商業領域方面，卻一直被忽略；令人遺憾的是，雙方關係也有倒退傾向。

伊朗外交部於13日的例行記者會中表示，萊希率高級政經代表團訪問大陸，是伊中雙邊關係領域裡一個非常重要的發展，將就兩國在政治、經濟、商業和文化等不同領域，以及雙邊關係等其他方面的重大及首要問題進行商討和交流。