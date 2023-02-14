影》雞蛋國家隊🥚出場❗大家有蛋吃不用囤蛋喔❗

雞蛋13日起每台斤調漲2元，產地價與批發價均飆回歷史高點，缺蛋及高昂的蛋價讓民眾叫苦連天，網友翻出農委會早在2020年拍攝的「雞蛋國家隊」影片，質疑3年過去雞蛋不只短缺還大漲價，更有人忍不住嗆「陳吉仲官癌末期了吧，好意思待在那位置」。

因禽流感、寒流及缺雞等影響，雞蛋在13日漲至產地價的每台斤42.5元，與批發價的每台斤52元，雙雙重返去年的歷史高點。鄉民「mongi」今（14）日在PTT八卦板指出，政府早在2020年4月8日就稱有雞蛋國家隊，還拍影片宣導不要囤蛋，但如今2023年雞蛋不僅短缺還大漲價，質疑「雞蛋國家隊在幹嘛？」

其他網友也留言怒批「代表2020年初他們就發現缺蛋了」、「讓台灣缺蛋、蛋價漲到新高，這麼努力你沒看到嗎？」「以前抗議都丟雞蛋，現在捨不得丟了，太貴，有效控制抗議行為」、「國家隊都被政客用臭了」、「打房→房價飆，打蛋→蛋價飆，懂？」

此外，網友們紛紛至農委會2年前發布的雞蛋國家隊影片朝聖，高呼「接下來就要設成私人影片了啦！看一次少一次」、「完全執政連一顆蛋都處理不好，笑死」、「民主的蛋，不要太不滿」、「沒有缺電、沒有缺蛋，懂了，這政府的發言都要反著看」。