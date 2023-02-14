一名人夫與妻子結婚超過20年，卻在卡拉OK聚餐時認識該店女員工並與對方發生婚外情，人夫不僅甜喊對方是「我的小白兔」，2人還於情人節一同過節、送禮，甚至每個月給小三1.5萬的零用錢，妻子發現後向2人怒告求償，法官依相關證據判2人應連帶給付正宮10萬元，可上訴。

據判決書指出，正宮主張與丈夫結婚超過20年，育有1名未成年子女。怎料丈夫卻與小三發生婚外情，侵害她的配偶權，因此向2人提告求償精神慰撫金50萬元。

法庭審理時，人夫否認有交往之事實，認為妻子所提出的不過是LINE對話，就是打嘴炮，且妻子唆使女兒將他的手機取走並截圖。而小三則辯稱2人並無交往事實，自己是在卡拉OK工作，在卡拉OK聚餐時認識人夫，只是客人關係，「我認識他時就知道他有太太」。

法官勘驗2人對話紀錄，發現2人關係相當熟稔親暱，不時互相調情，傳訊「妳是我的小白兔，可愛」、「你要愛我」、「晚上有沒有愛的便當」等語，甚至如同情人伴侶於情人節一同過節、送禮，亦不時結伴出遊、吃飯，平日間噓寒問暖、互送飲食等情。

不僅如此，人夫亦曾傳訊「妳說一個月給1.5萬，結果每個月都多好多」、「妳給我的壓力好大，快受不了了」，小三則回覆「那改2萬，吃喝玩樂你出，這樣就可以了」、「對不起，我一定會改，我不會再亂花錢了」等語。

法官認為2人行為已逾越一般男女之交往行為，顯逾社會一般通念所能容忍之範圍，已達侵害正宮配偶權，審酌雙方之學歷、身分地位、經濟狀況等情，判2人應連帶給付正宮10萬元。