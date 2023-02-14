228連假即將到來，根據高公局統計，近3年228連假期間國道每日平均肇事件數較平日高出3至6成，肇因於未注意車前狀態、注意力不集中或變換車道不當等。高公局呼籲民眾行駛國道應先養足精神，切勿疲勞駕駛。

根據高公局統計，近3年228連假期間國道每日平均肇事件數分別是2020年128件、2021年107件及2022年158件，較歷年每日平均肇事件數約90件高出3至6成。肇事原因主要為未注意車前狀態、注意力不集中或變換車道不當等人為疏失。

今年228連假4天連假（2月25日至28日）即將到來，連假期間交通量大，高公局提醒民眾行前確實檢查車況，否則影響行程之外還可能遭罰款。國道車輛異常態樣主要有缺水、缺油、缺電、爆胎及其他無法啟動等，如汽車行駛於高、快速公路發生缺水、缺電、缺燃料等情況，依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定可處600至1200元罰鍰。另依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第14條規定，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落、輪胎任一點胎紋深度不足等情事，違者可依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，處駕駛人3000至6000元。

高公局提醒，228連假單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費，每日0至5點暫停收費。