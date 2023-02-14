為降低民眾購屋負擔，捍衛居住正義，內政部端出住宅政策「三支箭」，內容包括擴大補助租金及自用住宅貸款等，台中市長盧秀燕今天表示，內政部此政策與台中市府之前執行的方案不謀而合，希望中央、地方合作把餅做大，讓更多年輕人及弱勢者得到幫助。

有感於央行連4次升息，高房貸壓得許多購屋者喘不過氣，內政部長林右昌13日宣布，將擴大租金補貼適用對象，並提出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」及「青年購屋積金」，將於本周四行政院會定案後對外說明。

對於內政部提出此住宅三箭政策，盧秀燕說，台中市去年開始開徵囤房稅，每年約有4、5億元進帳，這筆錢是專款專用，拿來作為租金、購屋利息補貼或育兒相關津貼，而內政部的方案與台中市的方案不謀而合，市府相當歡迎，若能把餅做大，讓更多年輕人、弱勢者得到幫助，這是好事。

此外，盧秀燕本周四確定不出席行政院會，她說，本周四台中市府要舉辦中台灣治理平台成立大會，自己是發起人，必須當主人，將請副市長代勞出席院會，以後會儘量參加。