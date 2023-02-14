台中市立清水高中教師帶領14位學生，參加111學年度全國各級學校師生盃飛鏢錦標賽，成績表現亮麗。(清水高中提供)

台中市立清水高中蔣喬伃同學，參加111學年度全國各級學校師生盃飛鏢錦標賽，表現優異。(清水高中提供)

111學年度全國各級學校師生盃飛鏢錦標賽，11、12日連續兩天假新北市板樹體育館舉行。清水高中校長蕭建華說，今年比賽參賽人數突破歷年紀錄，高中職校共有39校186名師生組隊參戰，清中師生在高手雲集激戰中脫穎而出，繼去年榮獲高中組績優團體獎冠軍後，今年順利蟬聯勇奪二連霸殊榮。

蕭建華指出，這次飛鏢競賽，清水高中師生共拿下6金2銀2銅及團體績優冠軍的戰績。勇奪高中女子組單打、雙打及混雙三冠王的蔣喬伃同學表示：「去年年底在全國飛鏢錦標賽取得高中女子組單打第一名；教練寄予厚望期待她的表現。感謝教練及搭檔學姐李虹誼及學長李明修，如沒有他們的砥礪，自己無法獲得優異成績。」

教練吳世峯表示，飛鏢競賽是場心理素質的對抗，學生將平時的練習成果，展現於比賽現場，期盼學生能將這些經驗運用在未來的其他挑戰上，不僅希望同學創下佳績，也期許同學以抗壓力面對人生各項挑戰，在其他領域能夠同樣強大。

蕭建華說，學校師生於寒假期間積極備戰本次比賽，辛勤努力，最終品嘗豐碩甜美成果。清中飛鏢隊成立於108學年，當時飛鏢為甫推廣的新興運動，吳世峯與張鈞明老師便率先進行專業訓練，取得丙級、乙級教練證，再攜手其他體育教師進行訓練，提升專業技能，積極投入人力及時間培訓優秀選手。

蕭建華強調，清水高中在師生共同努力下，近三年來參與競賽，連年表現優異，日前更獲得飛鏢總會的青睞，擔任國際交流賽參賽學校之一。期待飛鏢隊持續努力，讓飛鏢成為清中的特色運動。