債券市場2022年遭遇亂流，出現負報酬，就連A級公司債都難倖免，債券指數報酬率為負的14.8％，連同2021年的負1.78％報酬來看，是罕見的連續2年負報酬。但投資人也不需太悲觀，統計2000年以來，這是首次出現的連續2年負報酬，排除這回來說，以往如果前一年下跌超過2％，隔年報酬率平均高達11.9％。今年能否歷史重演，值得觀察期待。

檢視2020年以來，A級公司債指數只有出現5年負報酬，其中2年是密集出現在2021年跟2021年。再往前看，從未有過連續2年下跌，以往如果前一年下跌超過2％（2008年、2018年），隔年漲幅分別高達15.2％、12.98％（2009年、2019年）。

20年難得的機會！A級公司債若跌逾2％ 隔年平均報酬率11.9%

20年難得的機會！A級公司債若跌逾2％ 隔年平均報酬率11.9%

復華20年期以上A3級以上公司債券ETF（簡稱FH公司債A3，股票代號00789B）團隊指出，2021年是很特殊的情況，導致公債跟公司債都出現負報酬，原因是2019跟2020年漲太多，這兩年A3等級公司債都接近10％報酬率，因為上漲太多，結果2021年出現負報酬（-1.7％），至於2022年則是因為美國快速升息，是歷史上最快速升息幅度，因此罕見出現連續兩年負報酬。

FH公司債A3（00789B）團隊指出，債券其實是很少出現年度負報酬的，原因是有債息可領，比方每年有3％、4％、5％，加入投資報酬率裡計算，會有自然補血的效果；其次，債券波動比股票小，A3等級公司債，因為是高信用評等的公司債，波動小，僅次於美債，綜合以上2點，即便短期市場波動，A3等級公司債也難出現負報酬，具有優勢。

無論是以過去歷史來看，或債券可以補血、波動小的特色來看，其實已經跌深，目前利率大約5％，也是10年高點，非常有利2023的表現，應該可以回歸到正報酬，機會比往年大，不太會連續3年負報酬。

「投資，除了要看時機，也要看價值！」FH公司債A3（00789B）團隊指出，以統計來看，連續2年負報酬，機率不高，且目前債券利率大概5％，絕對位置是10年以來最高，跟股票收益率來比也是貼近，債券的投資價值，很大機會已經浮現，投資人應在有價值的時候進場。

建議投資人長期關注投資市場，如果景氣不好，全球央行又重回降息老路，屆時，債券利率又下去5-10年，現在更是不能錯過的機會，假設買進5％利率的債券，牢牢抱住不賣，抱到期，穩穩賺利息。

軍公教人員首重生活與工作穩定，在進行退休理財時更在乎風險波動以及是否可以輕鬆控退休現金流，報酬反而不是主要的考量，投資重點放在是否能夠長期提供高且穩定的債息收益。

以FH公司債A3（00789B)來說，追蹤「彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數」，投資標的為全球大型龍頭企業公司債，目前持有至到期的指數殖利率為4.9%，相較於銀行定存，報酬率優厚許多，甚至已經不輸股票的配息殖利率。

復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(FH公司債A3，00789B)今(2023)年已於1月31日除息，每股配息金額為0.549元，以去年底淨值計算當期配息率約4.31%。投資人如想要參與下次配息，可在4月21日前持有或買進，皆可參與配息，詳細資訊可至復華投信官網查詢該ETF配息相關訊息。