夫妻間能互相扶持最重要，一名男網友表示，一場意外導致他下半輩子都得坐輪椅，妻子曾無厘頭說羨慕他可以不用走路，當他跟妻子開玩笑說來頭碰頭「靈魂交換」，妻子毫不猶豫照做讓他爆笑，但他希望妻子能健康平安，他將其PO上網後，不少網友大讚他們夫妻的相處模式，直呼「是真愛」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，去年因一場意外，導致下半身癱瘓，只能坐輪椅行動。最近他和妻子常常出門逛街吃飯，妻子常說一句，「我好羨慕你，我不想走路了，好累哦！」讓他滿頭問號說，「妳好好正常人不當，幹嘛想坐輪椅，身障人士有很多不方便」。

原PO表示，某日在家吃晚餐，他又想起妻子說的話，他轉頭對妻子說，「那我們頭碰頭看看，看靈魂會不會交換。」妻子立刻照著他的話做，令他哭笑不得，「她是認真很想交換，但還是希望她健康、平安啦！」

貼文曝光，網友大讚原PO和妻子的互動很可愛，「好感人，這種老婆要好好珍惜」、「相處模式好可愛，大家都平安健康」、「看起來很有愛欸，你們很幸福」、「這篇文看起來好溫暖，太有愛了」、「你們好有愛，用幽默面對人生」、「你老婆真的很愛你，也很可愛，要好好對待她喔」、「把我的墨鏡拿過來」、「是真愛」。