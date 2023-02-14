新北市土城永寧站3號出口南側有一處3.4公頃的私人工業區，現狀多為鮮少使用的老舊廠房，地主找上市府進行個案變更，透過都市計畫轉型為產業特定專用區，未來將作為企業總部等高科技服務廠辦大樓，市府也取得30％公益空間，將打造1905坪公園綠地。

城鄉局指出，該工業區鄰近土城工業區，又處於遠東科技園區及頂埔科技園區高科技產業發展廊帶上，地主考量傳統工業聚落檢討和轉型問題，向市府提出都市計畫變更計畫，同時回饋公共設施及公益空間。

城鄉局說，升級後的工業區面積可達2.29公頃，未來由業者自主招募高科技服務廠進駐，設置廠辦大樓，未來可作為企業總部或無汙染實驗室、研發辦公室使用，另有1905坪空間開闢成公園綠地，其餘面積將作道路和廣場使用，有望健全捷運周邊的步行系統，結合南天母山系的生態條件和休閒資源，串連親水步道和大墓公公園，提升周邊環境。

城鄉局補充，本月15日將在土城區公所7樓大禮堂舉辦公開展覽說明會，民眾或團體可提出相關意見，市府將納入後續都市計畫委員會審議參考。