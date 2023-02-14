自去年10月重新開放觀光客來台後，國際旅客復甦強勁，美國、加拿大市場表現亮眼，10月至12月來台達7.9萬人次，為長線市場最大客源國。

為擴大爭取北美來台旅客，交通部觀光局與美國哥倫比亞電視臺（CBS）合作，邀請艾美獎得獎主持人Erica Olsen於西洋情人節2月14日來台體驗，為期一周，將在美國主流旅遊節目《Inside SoCal》播出訪台精彩片段。

觀光局長張錫聰表示，此行安排前往北投體驗泡湯和美食，換上旗袍漫步台南古城，也將前往港口城市高雄，及夜宿阿里山享受櫻花季及茶園之美、日出美景，搭乘全台第一輛美食巴士，感受車上用餐遊覽信義區夜景的創新旅遊方式。疫後北美市場對於亞洲旅遊需求強勁，台美航班也快速增班反應市場需求，將持續針對不同族群加強行銷，增加台灣形象在北美曝光。

台灣自去年10月13日起開放邊境，全年來台旅客突破88萬人次，自舊金山和洛杉磯起飛直航台灣的航班已恢復到疫前的7～8成。預計今年第二季再增加班次，搭配星宇航空開航北美航線，北美市場旅客來台成長可期。