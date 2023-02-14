泰山市場派大股東龍邦成功策反親公司派的泰山獨立董事陳敏薰，加上原本掌握的獨董杜英達，取得2:1優勢，於農曆年前1月17日召開審計委員會，通過擬於3月16日召集股東臨時會全面改選董事，力拚儘速拿下泰山經營權。

不過遭到泰山公司派緊咬，認為兩位獨董直到開會前5天才發出通知，不符合召開審計委員會必須在7天前發出通知的程序規定。

杜英達、陳敏薰今日發出聲明，反駁泰山三位獨立董事早於1月9日就親自碰面進行會前會，商定於1月17日召開審計委員會，1月9日前三位獨立董事更已多次溝通會議可能狀況，如此頻繁的會前溝通，怎麼會有召集時間不足7日的謬論？認為公司派託詞通知日期有瑕疵，是大玩文字遊戲。

陳敏薰、杜英達在聲明中提出，泰山從去年12月底到今年1月初，短短15天內，遭證交所對公司治理指出存在多項缺失，重罰200萬元。時至今日、離證交所首次發函泰山已經超過1.5個月，公司從未向董事會與審計委員會報告證交所前後兩次針對公司在公司治理上的要求、懲處緣由、檢討結果與改善計畫，更遑論證交所要求對相關管理階層責任追究的處理狀況。認為召集股東臨時會有理。

對於泰山經營團隊以家族企業心態經營上市公司，無法接受任何不同意見，是視董事會與審計委員會為虛設，視公司治理為空談，視股東權益之維護於無物。

另外針對泰山公司派召開記者會，指摘陳敏薰「陣前倒戈」。市場派認為，獨立董事履行職責不應以選任投票來源或推舉人陣營為考量，獨董履行職責的原則在於忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務、保持獨立與超然中立、並以公司整體利益為考量，強調獨立董事不應淪為橡皮圖章。