黑熊「瑪莉」收到園方特製的營養花束。（柯宗緯翻攝）

保育員送黃腹藍琉璃金鋼鸚鵡「BOSS」和「老闆」辣椒花束。（柯宗緯翻攝）

保育員遞上辣椒花束給灰鸚鵡「小灰」。（柯宗緯翻攝）

今天是2月14日西洋情人節，壽山動物園準備特製蔬果花束，給黑猩猩、紅毛猩猩、黑熊、灰鸚鵡、黃腹藍琉璃金鋼鸚鵡，增加動物食材豐富性，也藉此讓動物一表對於同伴的愛意。觀光局長高閔琳指出，園方在特殊節日都會幫動物準備小點心，看到動物們開心享用特製蔬果花束，還不忘跟同伴分享的模樣，讓園區充滿粉紅泡泡。

壽山動物園指出，園內種植原產於非洲的火焰木正值花期，火焰般鮮紅的花朵開在樹冠層頂端，虎山旁的迷你馬展場可捕捉到盛開畫面。園方這次在情人節發揮巧思，將花朵形狀類似鬱金香的火焰木花朵製作成花束，提供給動物享用。

其中，聰明的黑猩猩「莉忠」率先找到園方準備的火焰木花束，品嘗一口甘甜的花蜜後發現另一頭還有鑲上芭蕉、金棗、蜜棗和蘋果的花椰菜，快速走過去拿起來食用，也不忘跟室友「美珍」及「曼華」分享特製花束，讓「猩」居充滿粉紅泡泡，「美珍」和「曼華」看到新奇花束後，還仔細端詳一番，隨後才開始吃起蔬果花束。

至於紅毛猩猩「咪咪」的花束則是由花椰菜、韭菜花、四季豆、蜜棗及胡蘿蔔組成，室友「阿宏」拿到火焰木花想送給咪咪，未料咪咪卻手握蔬果花束轉身離開，並在一旁研究沒見過的韭菜花，完全不給阿宏機會。

園區內阿嬤級的台灣黑熊「瑪莉」收到園方特製營養花束，先是吃光最愛的水煮蛋和小塊肉，接著才慢慢品嘗其他蔬果；保育員也為灰鸚鵡「小灰」、黃腹藍琉璃金鋼鸚鵡「BOSS」和「老闆」準備以園區裡的蒲葵硬葉包裝的辣椒花束，因辣椒富含有維他命C、維他命E，還有花青素、辣椒素等可補充身體所需的維生素，不過由於鸚鵡沒有對辣的受器，對辣味無感，如此才能盡情大口狂嗑。