PC/NB市況依舊不佳，且伺服器亦處於庫存調整需求趨緩，但VGA需求穩定，雙鴻1月合併營收9.23億元，月減19.29%，由於工作天數較去年少很多，年減37.79%；不過雙鴻預估，第1季營運可望維持水準。

不過，雖然電子產業狀況仍是不佳，隨著兩大新平台滲透率提升，高速運算需求讓伺服器/資料中心液冷散熱趨勢逐漸成型，雙鴻因佈局已久，市場看好雙鴻可望是伺服器/資料中心液冷散熱趨勢下受益者，雙鴻也預估，今年營運可望逐季成長，今天獲得買盤力挺，盤中股價創下逾6個月來新高價。