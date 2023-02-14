PC/NB市況依舊不佳，且伺服器亦處於庫存調整需求趨緩，但VGA需求穩定，雙鴻1月合併營收9.23億元，月減19.29%，由於工作天數較去年少很多，年減37.79%；不過雙鴻預估，第1季營運可望維持水準。
不過，雖然電子產業狀況仍是不佳，隨著兩大新平台滲透率提升，高速運算需求讓伺服器/資料中心液冷散熱趨勢逐漸成型，雙鴻因佈局已久，市場看好雙鴻可望是伺服器/資料中心液冷散熱趨勢下受益者，雙鴻也預估，今年營運可望逐季成長，今天獲得買盤力挺，盤中股價創下逾6個月來新高價。
儘管受到1月工作天數較少及淡季影響，雙鴻(3324)1月合併營收為9.23億元，月減19.29%，但因VGA需求穩定，雙鴻第1季營運可望維持水準，加上伺服器/資料中心液冷散熱趨勢逐漸成型，雙鴻預估，今年營運有望逐季成長，在買盤力挺下，雙鴻今天盤中股價強勢大漲，創下2022年8月1日以來新高。
PC/NB市況依舊不佳，且伺服器亦處於庫存調整需求趨緩，但VGA需求穩定，雙鴻1月合併營收9.23億元，月減19.29%，由於工作天數較去年少很多，年減37.79%；不過雙鴻預估，第1季營運可望維持水準。
不過，雖然電子產業狀況仍是不佳，隨著兩大新平台滲透率提升，高速運算需求讓伺服器/資料中心液冷散熱趨勢逐漸成型，雙鴻因佈局已久，市場看好雙鴻可望是伺服器/資料中心液冷散熱趨勢下受益者，雙鴻也預估，今年營運可望逐季成長，今天獲得買盤力挺，盤中股價創下逾6個月來新高價。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。