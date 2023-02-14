美食-KY受中國大陸封城防疫影響，2022年自結合併營收195.12億元、年減1.77％，為近8年低點。前三季歸屬母公司稅後淨利3.54億元、年減達61.23％，每股盈餘（EPS）1.97元，為近8年同期低點。不過，第四季合併營收51.41億元、年增2.31％，維持近2年高檔。

隨著中國大陸去年底鬆綁防疫措施，美食-KY公布2023年1月自結合併營收17.82億元，月增0.45％、年增6.33％，創近28月新高，年增幅為近5年同期最佳。其中，美國1月營收續創同期新高、年增逾3成，中國大陸營收年減幅收斂至低個位數，為1年來最佳。

展望後市，法人看好美食-KY首季營運有望回溫，但仍需觀察中國大陸疫情上半年是否反覆、影響消費動能復甦。不過，法人看好在新門市開出帶動下，美食-KY今年美國營運成長持續樂觀，中國大陸亦可望加速重返成長軌道，有利整體合併營收表現復甦。

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