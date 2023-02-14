經營85度C的美食-KY(2723)在美國強勁成長及中國大陸復甦帶動下，2023年營運有望加速重返正軌，今（14）日開高後在買盤敲進下放量攻上漲停價168元，創2021年7月中以來近19月高價，早盤維持逾7.5％漲勢、領漲觀光類股。三大法人13日擴大買超252張。