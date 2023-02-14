宜蘭縣國道5號今（14日）上午10時14分，1輛小貨車開往蘇澳交流道時，行駛約200公尺左右，在南下50.9K處，車子忽然冒煙起火。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣國道5號今（14日）上午10時14分，1輛小貨車開往蘇澳交流道時，行駛約200公尺左右，在南下50.9K處，車子忽然冒煙起火。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣國道5號今（14日）上午10時14分，1輛小貨車開往蘇澳交流道時，行駛約200公尺左右，在南下50.9K處，車子忽然冒煙起火，駕駛馬上開到外側路肩下車，所幸無人受傷，相關起火原因釐清中。

宜蘭縣國道5號今（14日）上午10時14分，1輛小貨車開往蘇澳交流道時，行駛約200公尺左右，在南下50.9K處，車子忽然冒煙起火。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真)

據了解，1名李姓駕駛從台北要開回宜蘭時，疑似車上傳動軸斷裂打到油箱而起火，幸好機靈的駕駛發現冒煙立馬開到外側路肩停放自行逃出，無造成人員傷亡，相關起火原因有待宜蘭縣消防局釐清中。