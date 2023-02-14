大陸觀察者網14日引述外電報導，美國福特汽車公司當地時間13日宣布，將投資35億美元，與中國新能源巨頭寧德時代合作，在美國密西根州馬歇爾市建造新能源汽車電池工廠。預計雇用2500名員工，計畫於2026年起，年產足夠40萬輛電動汽車所用電池。福特將從寧德時代獲得電池技術並配備員工。福特指出，將以一家全資子公司擁有這個新工廠，而不是與寧德時代合資營運。

寧德時代14日向外界證實，已接受美國福特公司的合作邀約，將為其在密西根州的電池工廠提供籌建和營運服務，並就電池專利技術進行許可。寧德時代稱，雙方攜手合作為市場提供最具有競爭力的產品，這種模式是寧德時代與福特的強強互補。

福特負責電動汽車產業化的副總裁麗莎·德瑞克（Lisa Drake）在記者會稱：福特對製造、生產和勞動力都有控制權。正在從寧德時代獲得技術授權。

德瑞克說，寧德時代的工作人員將説明安裝製造電池的工廠設備，這些電池有一些來自中國。寧德時代的部分員工將長期留在密西根工廠工作，因為「我們需要他們的説明」。

全美汽車工人聯合會（UAW）聲明指出，預計該工廠將創造高薪工作機會。

德瑞克強調，福特公司對於這座工廠的控制權，其原因是為了反駁美國個別政客對於福特引進中國技術的批評，以及獲得美國政府更高的稅收減免。

早在去年12月，路透等外電透露，福特汽車和寧德時代計畫在美國密西根州建立新能源汽車電池工廠。知情人士透露，兩家正在探討一種新的合作模式。

該模式由福特獲得工廠100％股權，包括建築和基礎設施，但工廠由寧德時代營運，並保留電池製造技術。這樣新工廠根據《通膨削減法》可以獲得生產稅收抵免，而寧德時代無需直接對工廠進行金融投資。

根據去年8月生效的《通膨削減法》，美國為推動電動汽車和綠色技術的生產和應用，將提供總計達3690億美元的補貼。不過，其中多達9項稅收優惠是以在美國本土或北美地區生產和銷售作為前提。此外據最新要求，電池生產材料也必須主要在當地採購。如在美生產電動車可享有最高7500美元／輛的聯邦稅收抵免，電池生產最高可獲得35美元／千瓦時的稅收抵免。

據分析師估計，按照《通膨削減法案》的規定，電動車企業如果在美國本土生產和組裝電池，其獲得的補貼可以抵消電池總成本的1／3以上。而且用戶購車也可獲7500美元補貼。

福特公司電動汽車銷售及行銷業務主管稱，一般用戶購買使用密西根工廠生產電池的電動汽車將無法獲得最高7500美元的補貼。原因是汽車雖在美國本土生產，但電池材料不是本土供應，所以只能獲得3750美元補貼。他們正努力解決電池材料問題，讓用戶普遍可以獲得7500美元購車補貼。

德瑞克說，寧德時代為福特提供的是磷酸鐵鋰電池技術，這種電池更便宜，將使福特的電動汽車系列產品更實惠。而密西根工廠也將成為美國第一家生產磷酸鐵鋰電池的工廠。

今年稍晚，福特公司將開始為其電動野馬Mach-E系列車型提供磷酸鐵鋰電池，明年將為其F-150 Lightning電動皮卡提供磷酸鐵鋰電池。這些電池一開始將從中國進口。此外特斯拉和本田汽車也與寧德時代簽署了為旗下電動汽車進口磷酸鐵鋰電池的契約。