不再侷限只能跟團？ 陸委會：港澳人士來台自由行20日恢復申請

日前表示正積極評估開放港澳人士自由行的陸委會，今（14）日上午11時召開記者會，陸委會副主委梁文傑正式宣布，自20日上午9時起，開放港澳人士來台自由行申請。

梁文傑表示，考量目前國內疫情穩定趨緩，為推動疫後健康有緒交流，配合中央流行疫情指揮中心自今年2月20進一步放寬管制措施，經過綜合評估，將自20日9時起恢復港澳居民來台申請。

第一，20日早上9時開始，恢復受理港澳居民網路申請臨時停留許可（網簽 ）。

第二，符合資格者可用網簽方式申請來台，或是事先到內政部移民署境外人士線上申辦系統（雲端申請停留）申請入出境證，有關申請應備文件和手續，請參考移民署全球資訊網。

第三，疫情期間實施之港澳居民入境管制措施，將從20號開始取消。基於港澳居民已可申請網簽或雲端停留來台，去年11月7日專案開放，以團體方式來台措施不再辦理，回歸常態申請。

梁文傑強調，我方一直有針對相關議題進行討論，也希望兩岸關係能夠春暖花開，但主要還是依照指揮中心對於疫情的判斷往前走。