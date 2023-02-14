強冷空氣南下，氣象局觀測今天全台最低溫在清晨6時50分新北石門8.3度，但最冷的時候還沒到，天氣粉專指出，這波冷空氣直逼寒流等級，感受上有如一夕入冬，預計最冷的時刻將出現在今晚到周四清晨，中部以北將有10度以下低溫。

圖為全台上午10點各地溫度。(翻攝自氣象局)

「觀氣象看天氣」在臉書表示，這波冷空氣直逼寒流等級，即台北測站測到10度以下低溫，目前中部以北氣溫已普遍降至11至15度，南部約16、17度，北部、東北部今天整天濕冷，明天（15日）轉為陰冷。預計最冷的時刻將出現在今晚到周四（16日）清晨，中部以北將出現10度上下的低溫，南部、花東約12至14度。

氣象局也發布新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣、連江縣9縣市低溫特報，今上午至明天白天有10度以下氣溫機率。氣象局表示，今日至周四受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東半部及金門、馬祖天氣偏冷，易有10度以下氣溫；尤其今天傍晚起至明天，基隆、新北有持續10度左右或以下氣溫出現。

氣象局表示，預計今晚到周四清晨是最冷時刻，北部低溫10度以下，周三晚、周四清晨因輻射冷卻效應，中南部空曠地區可能下探10度以下。降雨部分，今天華南雲雨區東移，各地雲量增加，中部以北、東半部、恆春半島及南部山區易有雨。周三雨勢趨緩，但北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區仍有降雨機會。周四水氣更少，僅東半部及大台北山區有雨。

今天到下周二的一周氣溫變化圖，下周一又有冷空氣報到。(氣象局提供)