夏寶龍深圳會見港人 聽取港府匯報施政、區議會改革 10:582023/02/14 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 示意圖／中新社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院港澳事務辦公室公布，全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍，日前在深圳會見了有關香港社會人士，了解香港最新發展形勢，並聽取了特區政府有關近期施政及開展區議會等地方行政檢討情況的匯報。 金門縣議會發表永久非軍事區宣言 魯拉率訪問團啟程赴美 將會見拜登 夏立言訪陸會見國台辦 遭綠委批「推卸責任給民進黨」 #夏寶龍 #會見 #聽取 #匯報 #區議會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門縣議會成立2政團聯盟 倡議「永久非軍事區」宣言 17:082023/02/06 政治 就剩2天 台灣燈會抓寶 寶可夢玩家快報到 04:102023/02/11 地方新聞 夏立言北京會王滬寧 王：當務之急恢復兩岸正常交流 04:102023/02/11 財經要聞 高粱花穗巧手化掃帚 傳統技藝傳遞資源再生觀念 17:022023/02/09 寶島 北京市委書記尹力昨會見夏立言 今年將舉辦首屆兩岸中華文化峰會 20:102023/02/11 兩岸 國發會跨刀 促金援中小建商 04:102023/02/09 金融．稅務 2014年會見星雲大師 習近平：大師送我的書我全都讀完了 11:152023/02/06 兩岸 夏宋會 兩黨將推進兩岸和平發展 04:102023/02/10 兩岸要聞 《科技》電玩展商務區落幕 29國交流會議破1500場 09:082023/02/04 財經 台灣燈會可捕捉未知圖騰FLU 非洲限定「甜甜螢」也登場 11:492023/02/10 生活 藍營黨團轟貨櫃商店街變夜市 攤商闖入陳情要生路 14:552023/02/03 政治 黃呂錦茹請辭北市黨部主委 戴錫欽婉拒接棒 04:102023/02/08 政治要聞 兩會倒數 李克強繼續聽取各界對政府工作報告建議 11:312023/02/14 兩岸 匯率期貨趨勢專欄－利差收斂 助攻歐元 04:102023/02/07 證券．權證 中共中央港澳系統召開專題會議 夏寶龍出席要求這些事 20:152023/02/03 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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