The NBA has fined Bradley Beal $25,000 for making contact with an official.



It happened on this play last Saturday between the Wizards and Pacers.pic.twitter.com/As0KsFrmen — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 13, 2023

聯盟14日宣布對巫師後衛畢爾（Bradley Beal）罰款25000美元，因為他在比賽中蓄意把裁判推倒。這是發生在12日巫師主場迎戰溜馬的第3節，剩餘8分多鐘的時候，畢爾飛身阻攔對手傳球，但是重心不穩踩進界外，一位裁判走避不及，不巧擋在畢爾正前方，畢爾就伸手把他推開，導致裁判跌坐在身後的椅子上。

巫師拿下勝利之後，畢爾對媒體沒有提及此事，聯盟認為情節不嚴重，只判決罰款而沒有禁賽。球迷紛紛把此事與籃網湯瑪斯（Cam Thomas）的罰款相比，湯瑪斯因為說了一句「不是同性戀」而被聯盟處以40000美元罰款，球迷在推特說：「推倒裁判罰2.5萬，說自己不是同性戀要罰4萬，實在太瘋狂了。」

湯瑪斯前幾日幫助籃網打敗公牛，被交易過來的新隊友丁維迪（Spencer Dinwiddie）、芬利史密斯（Dorian Finney-Smith）先前自嘲說，就算他們不是最好的球員，起碼他們長得帥。湯瑪斯對記者說：「他只是說說而已，我們隊上已經有幾個帥哥了，我不是同性戀（no homo）。」這原本是個輕鬆的玩笑，但那是在電視直播的鏡頭，遭到聯盟判決是「貶損同性戀」。

遭到罰款之後，湯瑪斯在推特公開道歉：「我絕對無意冒犯任何人，但我明白我做錯了，我再次道歉，我愛大家。」有球迷諷刺聯盟為保護形象而重罰一句「no homo」，眼看自家員工（裁判）被推倒了卻只輕輕放過。