麻辣火鍋未必健康，但火鍋料之一的鴨血卻是好食材，醫師表示，鴨血除了能補鐵效果佳，營養成分幾乎是純蛋白質，且蛋白質與脂肪的比例還不輸給雞胸肉，熱量低、體積大，容易有飽足感，建議民眾若火鍋店可無限追加湯底，可趁機大啖鴨血，讓身體吃進蛋白質及鐵質。

內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼在其臉書粉專表示，在眾多火鍋料中，他個人最偏愛鴨血，因為有3大好處，包括鴨血幾乎是純蛋白質、超有飽足感、鐵質含量高。

1. 鴨血幾乎是純蛋白質：每100克的鴨血裡面，含有蛋白質6克、脂肪0.3克、碳水0克，此蛋白質／脂肪的比例不輸給雞胸肉。

2. 鴨血超級有飽足感：每100克的鴨血熱量只有29大卡，且扣除蛋白質和少量的脂肪後，剩下的93.7克幾乎都是水，屬於熱量低、體積大的食物，最適合讓人填飽肚子又不易熱量超標。

3. 鴨血可以補鐵：每100克的鴨血含有鐵15.6毫克，剛好補足國健署建議的成年女性一天的鐵攝取量，因此與其去買昂貴的保健品補鐵，不如偶爾吃鴨血補鐵更為實在、划算。