Palantir周一盤後股價飆漲17%，報8.89美元，市值可望激增近30億美元。稍早前在一般交易時段收漲1.3%。

Palantir公布，2022年第四季為公司歷來首度實現季度獲利，淨利達3100萬美元，經調整後每股盈餘4美分，略優於市場預期的每股盈餘3美分。

營收年增18%，為5.09億美元，略優於市場預期的5.02億美元，主要受惠於俄羅斯入侵烏克蘭之後國防合約激增，Palantir與國防承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）及英國軍方簽署了合作協議。

商業客戶營收年增12%，為2.15億美元，有助減少對美國公部門的依賴。

該公司預期今年第一季營收介於5.03億～5.07億美元，全年營收估介於21.7億～22.3億美元，不如市場預期的5.2億美元與22.9億美元。

Palantir預期今年將是公司首度實現年度獲利的一年，財務長David Glazer表示，展望2023年，我們將繼續落實支出紀律、調整人員招聘，同時將繼續投資最優先的領域，包括投資我們的產品陣容、制定產品上市策略，以及奠定我們的技術角色。

加強成本紀律已經成為近來科技業的新口號，此前臉書（Facebook）母公司Meta Platforms和谷歌母公司Alphabet等科技巨頭都提出裁員減支的計畫。

談到近來的熱門題材，Palantir高層也非常看好人工智慧（AI）技術，稱ChatGPT的崛起將成為AI產業的一大亮點，將有助於 Palantir在今年的業務發展。

營收長Ryan Taylor表示：「我們可以透過許多不同的方式與ChatGPT等技術進行整合，並將這些技術應用在我們的客戶數據上」。不過他並未詳細說明Palantir要如何做到。

儘管Palantir對展望的看法樂觀，但RBC分析師Rishi Jaluria表示Palantir的股價已經漲太多，其第四季的獲利能力主要是因為調整了利息收入等「線下項目」（below the line，即損益表中營業利益以下、也就是非核心益的項目），且該季財報也只是符合市場預期而已。