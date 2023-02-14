執委會說，今年歐元區20個國家的經濟成長率可能為0.9%，而非去年11月預測的0.3%。

各國財長將於周一稍晚舉行會議，討論更樂觀的經濟前景。歐元區財長的主席Paschal Donohoe在會前表示，在面臨戰爭的經濟後果之下，歐元區的就業非常地具有韌性。

歐元區2022年12月失業率為6.6%，同於11月表現，並低於前一年同期的7.0%。

Donohoe說：「總體而言，這些預測表明，儘管近幾年出現了令人難以置信的經濟衝擊，歐元區仍保持了韌性」。

執委會說，儘管圍繞這些預測的不確定性仍很高，但成長的風險大致上已和緩。「如果近期天然氣批發價格的下跌，能更強勁地傳導至消費者物價，並且證明消費更具韌性，則國內需求可能會高於預期」。

執委會也表示，中國開放之後，外部需求可能變得更為強勁；雖然這可能導致全球通膨，但是通膨更多地是關連到能源市場的發展。

由於俄羅斯入侵烏克蘭導致能源和食品價格飆升，去年10月歐元區消費者通膨達到創紀錄的10.6%；執委會預計今年通膨將降至5.6%，2024年將降至2.5%；這將比此前預估的2023年6.1%和2024年2.6%更低。

執委會說，此一預測的前提是，俄羅斯對烏克蘭的侵略不會升級。