貝萊德指出，在日圓走疲以及能源價漲之下，日本通膨已飆升至40年高點，最重要的是當地薪資也正在增加。這正好可幫日本央行改弦易轍，從寬鬆轉為緊縮政策鋪路。在加薪之下，日本通膨已增至目標值2%以上，且持續好長一段時間。

當黑田東彥第2任任期預計4月結束時，沒意外的話，經濟學家植田和男將披掛上陣，擔任日本央行行長一職。市場臆測，植田上任後，日本在利率政策方面或將變得跟其它主要經濟大國一樣，那就是升息一途。

貝萊德認為，不管是不是植田繼任，從薪資上漲以及通膨動態來看，現行政策的態勢可能就這樣發展下去。日本央行政策的改變或許包括，再放寬10年期公債殖利率波動的幅度，或者乾脆就不再實施殖利率曲線控制政策。

貝萊德表示，日本央行未來的政策轉變可能會牽動全球，造成較高期限溢酬，或持有長天期政府公債投資者所要求的整體報酬。同時，未來全球殖利率再上升的風險或將對風險信心造成影響。

貝萊德指出，貨幣政策以及日本經濟對其它主要經濟體趨緩的敏感性來說，造就這次日股會被調降投資評等。獲利成長預估下滑已經反映出趨緩的部分風險，故日本出口將嘗到苦果。