台中市警方查獲第三方詐騙案，將嫌犯依詐欺罪嫌送辦。（警方提供）

網購詐欺新手法！社群平台興「第三方詐騙， 買家、賣家皆受害。（警方提供）

網路社群網站購物小心遭「第三方詐騙」，台中市警局刑事警察大隊查獲2起新詐騙手法，嫌犯分別扮演「假賣家」及「假買家」，主導讓買家匯錢給賣家，賣家寄貨到手，再轉賣牟利。22歲吳男以販售便宜iPhone二手機為幌子，有6人受害，不法所得約15萬元；24歲蔡男則以賣超值煙火行騙，各依詐欺罪嫌送辦。

台中市警方查獲第三方詐騙案，將嫌犯依詐欺罪嫌送辦。（警方提供）

不法分子盯上全球疫情助長的網購商機，除了蝦皮、露天、Y拍等購物平台外，消費者發現Facebook臉書、Dcard狄卡及IG等社群網站的網友賣物更便宜，立刻向「佛心」賣家下單，豈料，落入了「三方詐騙」的陷阱。

警方表示，俗稱「第三方詐騙」、「三角詐欺」嫌犯先在社群網站註冊帳號，扮演「假賣家」刊登盜取賣家販售商品圖照，等買家下單後，再扮演「假買家」向賣家訂貨，提供賣家金融帳號給買家匯錢；要求賣家收款後，將商品寄到自己手上。嫌犯拿到商品就封鎖買家，直到買家遲未收到商品而報警、賣家帳號遭警示才曝光。

22歲吳男在網路社群Po文販售便宜iPhone二手機，與臉書網友私訊談妥價格後，另在遊戲平台扮演「假買家」購買虛擬遊戲幣，主導騙局。警方去年底循線在桃園市桃園區1棟大樓內將他逮捕到案，當場查扣手機2隻，現金7200元，並追出有買家4人、賣家2人受騙，不法所得約15萬元。

24歲蔡男則在臉書社團扮演「假賣家」販售超值煙火，再扮演「假買家」向中市逢甲商圈的民宿業者訂房，拿到民宿帳號給煙火買家匯款，再到民宿住宿、要求退還逾匯款項，員警也循線到桃園將他逮捕，追查出他不法所得4000元。