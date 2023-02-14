47歲女星林佳儀過去以一曲《一個人的我依然會微笑》走紅，氣質清新的她曾被封為「最正玉女歌手」，2004年她嫁給服飾業小開陳建亨，育有兩女，2020年承認離婚。今(14日)周刊報導，因擔心女兒長不高，林佳儀向經營中藥行的朋友求援，沒想到意外開啟了販賣素食中藥膳湯包斜槓事業。

林佳儀早年曾在木船西餐廳打工，被星探挖掘出道，她的弟弟林元楨2004年因在活動上不小心吸入太多乾冰，腦部缺氧送醫後仍不幸變成植物人，傳聞當時她弟弟到醫院時皮膚已成咖啡色、尿液呈現橘色，家人出事後，林佳儀為了弟弟決定改吃素，並一肩扛起照顧弟弟責任，去年她被問到弟弟近況，她簡單還應「仍有意識」。

林佳儀與女兒。（圖／翻攝自林佳儀 Mira.Nisa Lin臉書）

林佳儀進一步說，多年過去他們已經接受事實，希望能好好陪伴家人走完剩下時間，除了吃素外，林佳儀也將重心放在公益活動，前年母親節前夕親自探訪憨兒並一起製作花束。至於婚姻方面，弟弟受傷當年她正好與陳建亨結婚，近年傳出夫妻經營的品牌出狀況，2020年她上《命運好好玩》親口透露婚姻結束，林佳儀更坦言，夫妻之間已經失去信任。

據《鏡週刊》報導，林佳儀和前夫所生的女兒今年分別已經是15歲和10歲，由於兩個女兒從小有嚴重過敏，導致她也不敢亂給女兒吃食物，小女兒因此生長緩慢，身高、體重都比同齡人低很多，林佳儀為此求助中藥行老闆，更讓林佳儀決定創業賣中藥藥材包，她更表示當老闆不容易，近期報名學了網路行銷，希望能努力發揮所學將好產品賣出。