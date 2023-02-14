藝人鄭采勻（雞排妹），前年底因週刊報導與保時捷男上旅館遭網友出征，其中網紅陳沂評論她是「法院認證小三」，雞排妹提告加重誹謗罪，士林地檢署14日開庭，雞排妹在臉書貼文「好幽默，情人節當天要開庭」，今開庭前面對媒體說「情人節快樂」，現仍開庭中。

雞排妹前年遭週刊報導，與駕駛保時捷的男子去整形整所，後又去旅館休息，在地下室還被拍到親密動作。雞排妹現已嫁給日本籍醫師，她認為侵害隱私權，提告求償60萬元，但法院以照片在公眾場所拍攝，並未侵犯隱私，台北地院去年底判決雞排妹敗訴，雞排妹說但有人每天都到他的社群洗版，說她是「法院認證小三」。

雞排妹認為這是很不應該、不理性的攻擊，雞排妹的律師指出，網友用聳動、不實的方式來誹謗雞排妹，已經造成社會大眾認為可以用霸凌、性羞辱言語去對待他人，因而對網友提告。

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