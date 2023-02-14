高雄22歲的楊姓單親媽媽，4年前獨留5個月大且患有心臟病的女兒在家2天，女嬰因長時間營養不良，體脂肪幾乎完全消失，最後因橫紋肌溶解症併急性腎小管壞死而死亡，最高法院駁回楊的上訴，依故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪重判7年6月確定。

楊女平時獨自撫養2個女兒，其中剛滿5月的小女兒因多次生病住院經醫師診斷患有心室中膈缺損之心臟疾病，致其吸收不良、體重過輕，無法自主生存而無自救力之人，須定時餵食、餵藥，以免其脫水、飢餓、營養不良，而致生存有危險之虞。

但楊女在2019年12月25日帶著大女兒離開住家，獨留5個月大的小女兒一人在家，且未事先妥善安排他人代為照顧，未規律給予女嬰適當且充足之奶粉、藥物，27日她返回住家發現女嬰已無呼吸心跳，報警後送至醫院急救。

女嬰因長時間未經規律餵食、餵藥而脫水，造成其體重及臟器重量減輕，體脂肪幾乎完全消失，引發橫紋肌溶解症併急性腎小管壞死。楊女向據報前來之員警坦承獨留女嬰一人在家外出，自首而願接受裁判。

一審依故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪將楊女判刑6年，二審認為她犯罪情節實屬重大，其自首減刑之幅度自不宜過大，以免無從落實保障兒童及少年權益之法規目的，加重改判7年6月徒刑，楊提上訴，最高法院駁回定讞。