知名作家吳淡如日前曬出電繪作品，卻被網友質疑用AI算圖製成並非手繪，讓她氣得隔空開戰網友，更揚言派出律師蒐證，並撂下狠話：「各種辱罵已經蒐證，不要以為用假帳號就找不到你」，引發軒然大波，對此，陶晶瑩曬出一系列AI繪圖作品，接著強調：「其實沒那麼容易」，似乎在發聲力挺吳淡如。

陶晶瑩昨(13日)曬出一系列AI繪圖作品，只見有狗及兔子等圖案，畫法精緻看起來栩栩如生，讓許多人讚嘆不已，不過她強調對於AI繪圖生成不太會下指令之外，也坦言一切沒那麼容易，更指出關鍵在於「英文描述要夠仔細、豐富」。

對此，網友紛紛回應：「畫風渾然天成，線條不是每個細節都要刻意規矩的，是我喜歡的創作」、「自己畫和下指令畫是不一樣的。不要說是自己畫就好呀」、「AI是很專業的繪圖軟體耶，這3張已經很棒了」、「好酷喔！很會內」、「畫的不錯啊」，對於被專業配音員歐瑪克詢問：「您是不是要通宵達旦了」，陶晶瑩則是回覆：「正在」。

吳淡如稍早再次發文回應此事，她指出用過這些軟體的人，會發現怎麼沒有練功就跳上了很高的樓，但畢竟潮流無法抵擋，如今AI時代真的來了，不論恐懼或抗拒都沒有用，唯一該做的是如何客觀理性去了解，而非被成為被這些人工智慧淘汰的人。