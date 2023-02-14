台灣麥當勞宣布，自2月15日起至3月14日「大麥克家族」限期回歸！肉量加倍的「無敵大麥克」再次重磅出擊，包含4層100％純牛肉，滿足嗜肉族對於多汁肉排的絕對慾望。不吃牛的民眾也可選擇「香雞大麥克」，體驗在全球流行近55年的大麥克旋風。

「大麥克」長期霸榜全球麥當勞1號餐，經典大麥克醬及多層次的滿足感，擄獲大批粉絲的心，更是許多名人的最愛餐點。獨特大麥克醬及厚實肉排，更在全球開啟了「大麥克特殊吃法」、「大麥克最佳品嚐手勢」等獨有的粉絲話題，可見粉絲為了享用大麥克費盡心思。

除經典大麥克，重量級「無敵大麥克」也自2月15日起至3月14日登場，4層100％純牛肉，搭配受牛肉餅的溫度而焦糖化、釋放出天然糖分的洋蔥丁，加上新鮮爽脆的生菜、溫熱而融化的吉事片、酸黃瓜及招牌大麥克醬，多達15層的豐富口感，每口都吃得到四溢多汁的肉香、香甜的洋蔥，最後蓋上蓬鬆Q軟，帶有奶油香氣的麵包，絕對能征服肉食控。

同檔加映，同樣繼承大麥克家族「多層次」及「大滿足」使命的「香雞大麥克」，採用厚實雙層酥炸?排，讓不吃牛的民眾也能一起享用大麥克的經典滋味。