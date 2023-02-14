台灣精品品牌協會（簡稱TEBA）改選理事長，由上銀科技總經理蔡惠卿出任，是協會成立30多年以來首位女性理事長。蔡惠卿表示，他將延續創會理事長施振榮及歷任理事長的努力成果，以「品牌台灣、淨零永續」為訴求，協助會員企業將ESG導入日常營運，讓台灣品牌在全球減碳浪潮下，維持高度競爭力。

台灣精品品牌協會成立於1989年，前身為「中華民國自創品牌協會」（BIPA），2007年與「台灣精品聯誼會」合併，正式更名為台灣精品品牌協會（TEBA）；成立宗旨為提倡台灣自有品牌、提升台灣品牌的國際競爭力。會員企業均為自創品牌或曾獲台灣精品獎的指標優質企業，例如宏碁資訊，東元電機，麗嬰房，南京資訊，永光化學等，涵蓋資訊、科技、機電、零售、生技、車輛、運動休閒等產業，是足以代表台灣經濟的縮影。

業者指出，多年來，台灣精品品牌協會致力鏈結有志耕耘自有品牌的國內廠商，提供全方位的交流平台，藉由培訓輔導、論壇、分享會、出版品等方式，提升品牌競爭力；許多創會時期的會員企業，如今已成為擁有強大品牌力的產業領袖，躋身國際供應鏈的重要一員。

台灣精品協會今年全面改選理監事，並推舉上銀科技總經理蔡惠卿擔任理事長，蔡惠卿是台灣精品品牌協會的首任女性理事長，曾獲富比世雜誌選為亞洲最有影響力的五十位女性之一，也是國內精密機械上市公司的第一位女性總經理。雃博董事長李永川、興采國際董事長陳國欽兩人出任副理事長。協會突破以往，增設多個功能委員會，包括ESG委員會及青年委員會，分別由B型企業歐萊德董事長葛望平以及百年漢餅品牌舊振南第五代經營者李立元擔任主委，另增聘專精品牌策略的榮譽顧問及高級顧問，為企業打造輔導培訓計畫。理監事還包括許多台灣隱形及顯性冠軍，像是以OKUMA品牌行銷全球的寶熊漁具，造福身障人士的輔具大廠康揚，在歐美擁有高度市占率的凱舟濾材，以及新世代優質品牌饗樂餐飲等。

蔡惠卿指出，上銀科技是台灣精品品牌協會的創始會員之一，上銀創辦人卓永財從協會成立初期即參與，深切了解國內廠商在面對高度挑戰的全球市場環境下，投入自有品牌的重要性。「耕耘品牌的道路漫長而艱辛，很需要企業間彼此扶持，台灣精品品牌協會就是一個凝聚向心力、打造競爭力的大家庭，來到這裡的會員，都有強烈的企圖心，積極提升品牌力，在自己的專業領域發光發熱、做到最好。」

蔡惠卿表示，過去三年，在李雄慶理事長的帶領下，以「數位轉型」為會務主軸，成功協助會員將數位科技導入營運，「在這個基礎之上，未來三年在推動ESG的實務上，才能有堅實的基礎。」過去三年，協會在經濟部工業局及貿易局的支持下，執行Branding品牌策略實作及品牌行銷傳播等計畫，深獲會員企業好評。

蔡惠卿說，此刻台灣企業面對的變局前所未有，從地緣政治、供應鏈重組到能源短缺，要貫徹永續經營，除了確保營運體質穩健，更重要就是投入ESG，才能在淨零浪潮下不被淘汰。「未來三十年，ESG就是經營品牌的王道，尤其在環境面向，國內業者非常需要資源和協助。未來三年將啟動『品牌台灣、淨零永續』的價值，讓夥伴企業在面對淨零挑戰時，一同攜手、穩健前進。」

台灣精品品牌協會創會會長暨榮譽理事長施振榮指出，「以品牌投入國際行銷、培養更多人才及經驗，是台灣產業必要的關鍵資源，很高興看到協會誕生有史以來第一位女性理事長，這也象徵協會邁入重要的里程碑。期許新任理事長蔡惠卿帶領協會發揮更大影響力。」

剛卸下理事長的舊振南董事長李雄慶指出，「蔡惠卿理事長是國內頂尖專業經理人，擅長規劃、溝通與協調，且積極投入產業永續，未來可望為協會帶來多元風貌。」他表示，品牌永續涵蓋的面向甚廣，除了淨零減碳，還包括營運、人才、文化思維等；在品牌協會這個大家庭都有互相學習交流的資源。李雄慶說，期待未來三年，在蔡惠卿理事長的領導下，協會將有亮眼的成績。