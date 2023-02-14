大陸央視新聞報導，大陸國務院新聞辦公室14日舉行新聞發布會，中央農辦主任、農業農村部部長唐仁健說明大陸2023年中央一號文件相關情況表示，文件包括9個部分33條，主要內容可以概括為守底線、促振興、強保障。

唐仁健稱，守底線就是堅決守牢確保國家糧食安全、防止發生規模性返貧底線。一是強調抓緊抓好糧食和重要農產品穩產保供，加強農業基礎設施建設，強化農業科技和裝備支撐，確保大陸全國糧食產量保持在1.3兆（市）斤以上。二是強調增強脫貧地區和脫貧群眾內生發展動力，穩定完善幫扶政策，堅決守住不發生規模性返貧底線

唐仁健指出，促振興就是圍繞鄉村振興總要求，扎實推進鄉村發展鄉村建設、鄉村治理等重點工作。一是強調推動鄉村產業高品質發展，培育鄉村新產業新業態。二是強調促進農民就業增收、農業經營增效，賦予農民更加充分的財產權益，拓寬農民增收致富管道。三是瞄準「農村基本具備現代生活條件」的目標，扎實推進宜居宜業和美鄉村建設。四是強調健全中共黨組織領導的鄉村治理體系，提升鄉村治理效能。

唐仁健表示，強保障就是加強組織領導。強調強化政策保障和體制機制創新，加強黨對「三農」工作的全面領導。

總的看，今年的第一號文件聚焦狠抓落實，突出工作部署指導性、政策舉措針對性，既是明確全年工作重點的「任務清單」，也是指導全面推進鄉村振興的「操作手冊」。